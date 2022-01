Chicharito sobre críticas en redes sociales: "No es fácil escuchar que mis hijos no son míos"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Aunque Javier 'Chicharito' Hernández tuvo una buena temporada con el LA Galaxy en la MLS, su vida personal no ha pasado por los mejores momentos recientemente, según expresó en una transmisión en vivo.

El delantero mexicano reveló que no ha sido fácil lidiar con los comentarios de los usuarios en redes sociales, quienes lo cuestionan tanto por motivos deportivos como privados, pues desde su llegada al futbol de Estados Unidos ha sido objeto de críticas que le han afectado.

No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón", manifestó el tapatío.

Lo último viene a raíz de la acusación que su expareja, Sarah Kohan, hizo, diciendo que 'Chicharito' era un mal padre para sus dos hijos, Noah y Nala, al grado de descuidarlos.

"No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser", dijo en su momento de la denuncia de la modelo australiana.

Actualmente, Hernández se encuentra descansando de cara a la preparación para la próxima campaña de 2021, en la que espera mejorar su rendimiento.

