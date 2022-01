'Tata' Martino reconoce falta de contundencia en el 'Tri': "Es una tarea pendiente"

Kingston, Jamaica.- Después del partido contra Jamaica, en el cual la Selección Mexicana sufrió para vencer pese a dominar a su rival, el entrenador Gerardo Martino reconoció que ganar los juegos con mayor claridad es una de sus prioridades, sobre todo para los próximos duelos de local ante Costa Rica y Panamá.

Es una búsqueda que tenemos, nos gustaría ganar los partidos como aquel de Honduras en casa, pero lamentablemente no lo hemos podido hacer y el ejemplo más claro son los dos juegos contra Jamaica, así que es una materia pendiente que tenemos, tratar de que los partidos que controlamos con autoridad no tengamos que sufrirlos y no tengamos que revertir el resultado. Es una tarea pendiente", admitió el 'Tata'.