'Canelo' dice estar listo para su siguiente pelea: "No importa quién sea mi próximo rival"

Ciudad de México.- En este inicio de año, en el mundo del boxeo una de las peleas más esperadas es sin duda es la que negocia Saúl Álvarez, quien busca convertirse en el primer pugilista mexicano en coronarse campeón en cinco divisiones ante el congoleño Ilunga Makabu.

Sin importar si el poseedor del cetro Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) es o no su siguiente rival, el 'Canelo' afirmó no tener inconveniente con medirse a quien sea, pues asegura sentirse listo para su próximo enfrentamiento.

No me importa; realmente no me importa (quien sea mi siguiente rival). Lo que sea que Eddy (Reynoso) quiera, estoy listo, estoy listo para todo”, expresó el tapatío para Fox Sports.