¡Le sale caro! Rabieta le cuesta una millonada al receptor Antonio Brown

Tampa Bay, Estados Unidos.- Vaya que le salió caro al receptor Antonio Brown su rabieta durante el encuentro de la Semana 17 de la NFL, en el que su ahora exequipo Bucaneros de Tampa Bay derrotaron a los Jets de Nueva York, ya que además de ser despedido, también perderá una gran suma de dinero.

Este arrebato de despojarse de su uniforme y salir de la cancha con el torso desnudo, le costará al receptor abierto la posibilidad de ganar 1 millón de dólares.

Y es que de acuerdo con US Today Sports, que cita información de Michael Ginnetti, especialista en contratos y nóminas de jugadores de las principales ligas de deportes profesionales de Estados Unidos, Brown perderá 333 mil 333 dólares por no sumar ocho atrapadas, otra cantidad igual por faltarle 55 yardas después de una recepción y otro monto similar por no conseguir un touchdown en recepción.

Fuente: AP, USATODAY