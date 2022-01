Messi está libre de Covid-19 y ya está en París para reincorporarse a la actividad con el PSG

Rosario, Argentina.- Lionel Messi dio negativo a una nueva prueba PCR y así dejó Argentina luego de que este 2 de enero, el París Saint Germain informara que había dado positivo a Covid-19.

Durante la noche del martes, el futbolista, junto a su familia, salió del país desde el aeropuerto de su natal Rosario, con destino a Francia para reportar con el equipo.

Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en Argentina, no podrá viajar", mencionó el entrenador Mauricio Pochettino en conferencia de prensa antes de que el jugador viajara de vuelta a París.