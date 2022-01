Tras escándalo con los Bucaneros, Antonio Brown queda como agente libre sin restricciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su polémica salida de los Bucaneros de Tampa Bay en días pasados, Antonio Brown se convirtió en agente libre sin restricción alguna.

Así lo informó el reportero Aaron Wilson, quien detalló que el receptor estadounidense podría negociar con cualquier equipo de la NFL para jugar, si así lo desea.

Cabe recordar que Brown dejó a los Buccaneers tras salir del terreno de juego, quitarse el jersey en el campo y aventarlo a las gradas. Posteriormente, el entrenador Bruce Arians dijo que la relación entre el equipo y el jugador había terminado.

No obstante, el receptor de 33 años aseguró que su molestia venía porque el cuerpo técnico lo obligó a jugar lesionado: "No renuncié, me sacaron como un animal".

Esta es la última polémica de Brown en los recientes años, después de que en 2019 saliera de los Steelers por problemas con el mariscal de campo Ben Roethlisberger; después pasó a los Raiders, donde se negó a aceptar los cambios que la NFL impuso para dar mayor seguridad en los cascos y dejó el equipo.

También fue fichado por los Patriotas, pero salió después de un escándalo por acusaciones por conducta sexual inapropiada. Finalmente, en Tampa Bay logró ganar el Super Bowl, pero abandona por la puerta de atrás al equipo.

Fuente: Récord