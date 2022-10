Para ir a los Juegos Olímpicos de Invierno, patinadora inglesa abre su cuenta de OnlyFans

Londres, Inglaterra.- El esfuerzo extraordinario que un atleta debe realizar para poder participar en unos Juegos Olímpicos no solo debe ser deportivo, sino también económico, pues en ocasiones no tienen el suficiente apoyo por parte de las federaciones de sus países, así que recurren a patrocinadores o actividades alternativas para poder costearse sus viajes a torneos de fogueo y clasificación, para así cumplir su sueño.

En esta ocasión hablaremos de Elise Christie, una patinadora inglesa, quien se hizo noticia al anunciar que se uniría a OnlyFans para obtener dinero de parte de la plataforma por la cantidad de suscriptores que paguen por ver sus fotos y videos. La ganadora de 10 medallas a nivel Europa se ha puesto como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que empezará a recaudar fondos desde ahora.

Previamente, la deportista de 32 años había hecho una pregunta en su Instagram a sus seguidores, donde les cuestionó "¿Cuántos suscriptores para una foto de patinaje en topless?". En la historia también compartió un link que llevaba a OnlyFans, y fueron tantos los que se suscribieron que tomó la decisión de utilizar este medio para financiar su carrera deportiva.

Cabe mencionar que Christie ya ha participado en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, sin que hasta el momento haya podido ganar una medalla. Sin embargo, una lesión la dejó fuera de Beijing 2022 y hasta llegó a anunciar su retiro, pero aparentemente ya cambió de opinión.

En mayo, la mujer compartió a The Sun que estaba trabajando en una pizzería propiedad de su familia para poder pagar sus gastos, había vendido su casa y planeaba mudarse a otro país para iniciar su preparación para regresar a las pistas. La patinadora buscará entrenar duro y competir contra los mejores para obtener su boleto a los Juegos de 2026, que se realizarán en las ciudades italianas de Milán y Cortina.

Siento que todavía podría ganar una medalla en cuatro años. Necesito averiguar cómo. He necesitado este descanso. Ver estos Juegos de Beijing ha despertado algo dentro de mí. La gente en Twitter ha dicho que es aburrido sin mí, lo cual es realmente dulce. Seguiré patinando para Gran Bretaña, pero entrenaré en otro lugar y me concentraré solo en las distancias de sprint. No será fácil. No tengo la espalda para eso en este momento", dijo a principios de año.