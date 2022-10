"Decepcionante e irrespetuoso": Futbolista gay lamenta actitud de Iker Casillas y Carles Puyol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exfutbolista Iker Casillas dio bastante de qué hablar el pasado fin de semana, luego de que presuntamente su Twitter fuera hackeado y se publicara desde su cuenta un mensaje el domingo 9, en el que revelaba que era homosexual. No obstante, poco después se eliminó el tuit y el español anunció que su perfil había sido vulnerado, por lo que pidió disculpas a la comunidad LGBT por el malentendido.

No obstante, muchos usuarios no le creen al exguardameta del Real Madrid, pues consideran que fue él mismo quien hizo la publicación y no un ciberdelincuente. Lo mismo pasó con Carles Puyol, su excompañero en la Selección Española campeona del Mundial de Sudáfrica 2010, quien al comentario original le respondió: "Ha llegado el momento de contar nuestra historia, Iker".

Con respecto a esta situación habló Josh Cavallo, quien es el primer futbolista profesional abiertamente gay. El joven australiano arremetió contra ambos exjugadores, al afirmar que el hecho de que dos figuras del balompié como Casillas y Puyol "bromeen y se burlen de salir del clóset en el futbol es algo decepcionante".

Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del armario y mi comunidad es más que irrespetuoso", lamentó Cavallo.

Fotografía: Twitter Josh Cavallo

Si bien ambos exjugadores se disculparon con la comunidad LGBTQ+ por sus publicaciones en Twitter, que atribuyeron a los hackers, las críticas contra ellos no han parado. Ninguno de los dos respondieron a la solicitud de comentarios de medios españoles, quienes apuntan a que la publicación inicial de Casillas podría ser una respuesta a las especulaciones sobre su vida privada tras su separación de la madre de sus hijos, la periodista Sara Carbonero.

Por su parte, Cavallo ya había manifestado su deseo de participar con la Selección de Australia en el Mundial de Qatar 2022, pero que sentía temor de hacer el viaje debido a las sanciones que dicho país aplica contra la población LGBT: "Aplican la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí. Esto me entristece. Al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", manifestó.

Fuente: Tribuna