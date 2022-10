"Estuve a 2 metros de morir", afirma Pierre Gasly tras incidente con grúa en el GP de Japón

Suzuka, Japón.- Momentos de angustia vivió Pierre Gasly, piloto de AlphaTauri, durante el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, al encontrarse con una grúa en el circuito de Suzuka, afirmando que estuvo "a dos metros de morir" durante las primeras vueltas, antes de que la prueba se suspendiera por más de dos horas debido a las condiciones climáticas.

Fue en los primeros giros de la carrera que el español de Ferrari, Carlos Sainz, perdió el control de su monoplaza y terminó por estrellarse contra el muro, por lo que tuvo que abandonar la competencia. No obstante, la grúa encargada de retirar la unidad entró a la pista cuando el resto de los pilotos todavía estaban rodando a gran velocidad, lo que sin duda pudo terminar en una tragedia.

Estoy alcanzando la cola (del pelotón) y la vi en el último momento (la grúa), cuando la veo voy a 200 km/h. Intenté reducir la velocidad de forma errática porque si hubiera frenado de golpe habría perdido el coche y habría acabado en la grúa. Pasé a dos metros por la derecha, a dos metros de morir, lo que no me parece aceptable como piloto de carreras", relató el joven francés.

Pilotos como Gasly y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez manifestaron su indignación por lo ocurrido el pasado fin de semana, sobre todo contra la FIA y la dirección de la carrera. El piloto de AlphaTauri aseguró que la seguridad de los participantes fue puesta en riesgo, recordando el incidente ocurrido con su fallecido amigo Jules Bianchi en un accidente ocurrido en el mismo circuito en el 2014.

Perdimos a Jules (Bianchi) hace ocho años en condiciones similares, con una grúa en la pista. Yo no entiendo cómo ocho años después, en condiciones similares, la grúa no solo no está en la grava sino en la propia pista. No es respetuoso hacia Jules, su familia, sus seres queridos. Todos nosotros. Es un incidente dramático, aquel día aprendimos que no queríamos ver grúas en la pista de ninguna manera", lamentó.