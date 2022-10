Las burlas contra Chivas tras su eliminación del Apertura 2022 en Repechaje vs Puebla

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Chivas cayó ante Puebla en penales y quedaron eliminados del Apertura 2022 en la fase de Repechaje, por lo que se esfumaron las posibilidades de que haya una nueva edición del Clásico Nacional en los Cuartos de Final. Las burlas y críticas para el Rebaño Sagrado no se hicieron esperar en redes sociales, pues nuevamente quedaron fuera de la contienda por el título de la Liga MX.

La primera burla vino incluso antes de que empezara el juego, esto en la ceremonia protocolaria de la liga, por parte de la mujer que participó en la misma. La señora fue invitada al Estadio Cuauhtémoc de Puebla al ser sobreviviente del cáncer de mama, como parte de la campaña de prevención que impulsa el organismo este mes de octubre.

Sin embargo, al momento de llevar el balón con el que se disputaría el pase a la siguiente fase, la mujer saludó al árbitro y a los capitanes de ambos equipos, pero lo gracioso fue que cuando se dirigió al jugador del Guadalajara le dijo: "Yo no le voy a Chivas pero que les vaya bien".

El momento en que esto sucedió fue captado por las cámaras de TUDN, que transmitió el partido, lo que causó las risas de los comentaristas, al igual que los usuarios en redes sociales, quienes compartieron el momento chusco de la jornada en la plataforma.

Por otro lado, el mismo Puebla se burló de Chivas en su cuenta de Twitter tras eliminarlos del torneo. Fiel a su estilo, el community manager de La Franja no se quedó con las ganas de reírse de la situación del Rebaño, por lo que les recordó que el próximo concierto del sonorense Christian Nodal que se realizará en su ciudad.

"Aprovechando, Christian Nodal se presenta el 18 de noviembre en el Cuauhtémoc Hermanos de Guadalajara, si no tienen planes y quien guste asistir, es bienvenido", se lee en el tuit, haciendo referencia a los futbolistas Alan Mozo, Antonio Briseño, Cristian Calderón y Santiago Ormeño que asistieron a una presentación del caborquense en las Fiestas de Octubre, lo que causó polémica la semana pasada entre los aficionados rojiblancos.

Después de la derrota ante los camoteros, Alexis Vega se mostró triste por el resultado y señaló que el equipo no quería decirle adiós al torneo de esa forma, pero que no les queda más que seguir adelante y pedir disculpas a la afición: "Es un fracaso rotundo lo que estamos viviendo, no queríamos vacaciones, pero nos toca perder. Ahora a pensar en el siguiente torneo y pedir disculpas a toda la afición que siempre estuvo con nosotros", dijo para TUDN.

Fuente: Tribuna