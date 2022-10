Arranca la actividad de la LMP; así se jugarán las primeras series de la temporada 2022-23

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este martes 11 de octubre iniciará la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la cual está programada para tener una actividad de 70 encuentros, contando desde el Día Inaugural hasta la fecha que termine la campaña regular. Hoy serán tres partidos los que darán el arranque a la actividad del beisbol invernal en México, la cual terminará en su primera fase el jueves 29 de diciembre.

Esta campaña, el calendario de la LMP constará de dos vueltas, la primera para desarrollarse del 11 de octubre al 20 de noviembre, con la segunda iniciando rápidamente del 22 de noviembre al 29 de diciembre. El vigente campeón, Charros de Jalisco, iniciará la defensa de su corona obtenida a principios de año con el enfrentamiento ante los Venados de Mazatlán.

Los otros enfrentamientos programados para este martes son el Águilas de Mexicali contra Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Guasave ante Tomateros de Culiacán. Los tres equipos sonorenses verán acción hasta mañana miércoles 12 de octubre: los Yaquis de Ciudad Obregón se medirán ante los Naranjeros de Hermosillo, mientras que los Mayos de Navojoa se verán las caras frente a Cañeros de Los Mochis.

La otra serie que se jugará el miércoles es entre los sinaloenses Tomateros-Algodoneros. Para el día 13 están programados el Sultanes de Monterrey vs Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo vs Yaquis de Ciudad Obregón y Cañeros de Los Mochis vs Mayos de Navojoa; finalmente, el 16 de octubre estarán los Charros de Jalisco vs Venados de Mazatlán.

Fotografía: Twitter LMP

Un dato interesante acerca de estos primeros enfrentamientos de la temporada es que Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán se volverán a ver luego de su antecedente en los Playoffs de la campaña pasada, con el duelo que terminó dándole el pase a los guindas a una final más con la dirección de Benjamín Gil, la cual terminarían perdiendo ante Charros.

Asimismo, dentro del calendario del inicio de la campaña, los tapatíos iniciarán la serie ante Venados de Mazatlán en Jalisco. Cabe mencionar que esta será la primera temporada de Carlos Manrique González como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, en sustitución de Omar Canizales.

Fuente: Tribuna