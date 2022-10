"Está medio naquito": Inés Sainz habla así de este tenista campeón de Grand Slam

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sorpresivas declaraciones dio la periodista de TV Azteca, Inés Sainz, en las que se refirió al actual tenista número uno del mundo, Carlos Alcaraz, como un "naquito" y aseguró que no le gusta su manera de presentarse, esto en una entrevista para el canal de YouTube TikiTaka MX, conducido por el exfutbolista Enrique Esqueda, donde platicó una anécdota con Roger Federer y Juan Carlos Ferrero.

Él (Roger Federer) no era el número 1 del Mundo, no lo conocía ni siquiera. Fui a entrevistar a Juan Carlos Ferrero, en ese momento el Mosquito era el número 1 del mundo", relató la conductora.

En ese momento, los entrevistadores interrumpieron a Sainz, agregando que Ferrero ahora es entrenador de Alcaraz: "Uno de los mejores jugadores que puede haber eh, gran jugador", detallaron. Sin embargo, fue ahí donde la periodista habló del español poniéndole el calificativo antes mencionado.

¡Ay! Nada más no me gustan sus modos, deja mucho que desear, lo que pasa es que está medio naquito el nuevo pero bueno, ojalá se nos refine un poco. Sin ser despectiva pero le falta como estilo, clase", mencionó, añadiendo que si bien no piensa que Alcaraz sea el nuevo Rafael Nadal, aseguró que le gustaría entrevistarlo y que no duda que sea "un niño encantador".

En la misma entrevista, Sainz manifestó su deseo de platicar con el portugués Cristiano Ronaldo, esto previo al Mundial de Qatar 2022, y que ya ha tenido acercamientos con el delantero del Manchester United para acordar una reunión. Afirmó que sí tiene al jugador lusitano en sus contactos de WhatsApp, y que el mejor de todos en su celular era el argentino Lionel Messi.

Finalmente, la periodista de Azteca Deportes contó detalles de una mala experiencia que tuvo con el guardameta alemán, Manuel Neuer, donde describió que a ella le gusta hacer entrevistas de pie, porque ha notado que varios jugadores se distraen al estar sentados.

"Me dijo no, de pie no. Mi camarógrafo me iba a acercar una silla y (Neuer) me dice: 'No, yo sentado, tú de pie'. Y yo: '¿Estás bromeando?' Me fui. No se la hice. Con este patán, no tengo nada qué platicar con él", aseguró Sainz, aunque la entrevista aparece en el canal de YouTube de la presentadora.

