Golpe a la afición mexicana: Prohibirán máscaras de luchadores en el Mundial de Qatar 2022

Ciudad de México.- Algo que caracteriza a la afición mexicana es el colorido que brindan en cada evento deportivo al que se dan cita. No por nada para esta edición del Mundial de Qatar 2022 México es el quinto país que más boletos compró para la Copa del Mundo, sólo por detrás del anfitrión, Estados Unidos, Arabia Saudita e Inglaterra.

Cuando juega la Selección Mexicana, es común ver a los fanáticos en las gradas llevando las playeras del 'Tri', aunque hay otros que van disfrazados hasta con máscaras de la lucha libre, que ya se convirtieron en un clásico de los partidos del equipo nacional. Lamentablemente, este objeto tan representativo de la afición no podrá llevarse al Medio Oriente.

Así lo confirmó Alfonso Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detallando que las máscaras de luchadores mexicanos como El Santo, Blue Demon, La Parka, entre otros, no podrán utilizarse durante el Mundial de Qatar 2022.

La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no le veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas", mencionó.

Fotografía: Internet

El funcionario añadió que "te dirán que no las puedes usar, si las sacas ahí. Es importante la coordinación con ellos, decirles que es la porra mexicana y es posible que no digan nada o que digan que por favor se las quiten, por eso se recomienda no llevar máscaras".

La prohibición viene más por un asunto de seguridad por parte del público, para que no puedan cubrirse el rostro durante la justa mundialista en la cual México enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en Qatar 2022, como parte de la fase de grupos.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendrá el objetivo de apoyar a los visitantes mexicanos durante su estancia en el país de Medio Oriente. Además de la Embajada, la cual está en la sede mundialista desde 2014, también estará el Centro México-Qatar 2022, donde habrá personas encargadas de proteger al fanático nacional "siempre y cuando su situación sea vulnerable".

Fuente: Tribuna