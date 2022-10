Hijos de Shakira ya convivirían con la novia de Pique; revelan FOTOS de la pareja con los niños

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía sigue viento en popa, y luego de que poco a poco hicieran sus primeras apariciones públicas, desde conciertos, la boda de un amigo y viajes por Europa, ahora fueron captados en un plano más íntimo. Y es que fueron divulgadas algunas imágenes de ambos con los pequeños Milan y Sasha, hijos del futbolista con la cantante Shakira.

Fue en el programa El Gordo y La Flaca que en exclusiva compartieron estas fotografías de la pareja junto a los dos niños, en la casa del jugador del Barcelona ubicada en los Pirineos catalanes, en Cerdanya. En ellas se puede apreciar que Piqué y sus dos hijos juegan con un balón, mientas la joven estudiante los observa.

Cabe mencionar que hay quienes aseguran que la mujer que aparece de espaldas es Monserrat, la madre de Piqué, aunque en el programa afirman se trata de Clara Chía. No obstante, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con muchos diciendo: "Cuando la vida les cobre, no quiero saber", "No les importa el respeto", "A los niños no les cae el 20 y ya conocen a otra mujer", "Respeten el dolor", "Cada quién que sea feliz".

La intérprete de 'Te Felicito' ya habló un poco sobre su separación del futbolista en su aparición en la portada de la revista Elle España, donde reveló que su ruptura es una de las cosas "más dolorosas" con las que ha tenido que lidiar. Sin dar más detalles, aseguró que puso "todo de ella" en su relación.

Creo que esos detalles son de alguna manera demasiados privados para compartirlos, al menos en este momento, cuando todo es tan crudo y reciente, solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor", manifestó la cantante.

En medio de su tumultuosa separación, la cual incluye rumores de infidelidad y la disputa por la custodia de sus niños, la expareja fue vista, a diferentes horas, apoyando a su hijo mayor Milan, de 9 años en un torneo de beisbol en Valencia. Fue el futbolista quien llegó primero, acompañado del deportista y del menor, Sasha, de 7 años, pero después se fue; posteriormente llegó Shakira, quien se quedó el resto de la jornada con los dos pequeños.

