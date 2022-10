Hugo Sánchez en la lista de los mejores futbolistas de la historia; un argentino es el número 1

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La revista Four Four Two reveló su ranking de los mejores 100 futbolistas de la historia, en donde destaca la inclusión del mexicano Hugo Sánchez como el único compatriota de la lista. El 'Pentapichichi' se ubica en la posición 83, donde la publicación destacó su olfato goleador y su carrera en los dos equipos de Madrid.

Confortablemente el mejor jugador mexicano de todos los tiempos y uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid y de LaLiga. Jugó en los dos clubes madrileños, pero fue en la Real (tras mudarse en 1985) donde Sánchez y su celebración del gol con saltos mortales se convirtieron en leyenda", describió el medio.

También resaltó los cinco títulos de liga consecutivos que Hugol ganó entre 1985 y 1990, además de sus cuatro premios Pichichi al mejor goleador de LaLiga en ese periodo: "Engalanó canchas españolas por todo el país con su espectacular abanico de remates. Depredador dentro del área penal, ciertamente, pero también extravagantemente dotado fuera de él", dice la revista.

Fotografía: Archivo

En la publicación eligió a un argentino para la primera posición y otro para la segunda, estando en la cima el rosarino Lionel Messi, a quien catalogó como el mejor de la historia por encima de Diego Armando Maradona. En la tercera posición se incluyó al portugués Cristiano Ronaldo por encima del brasileño Edson Arantes Do Nascimento 'Pelé' en la cuarta escala, cerrando el Top 5 el francés Zinedine Zidane.

Las siguientes 10 posiciones están así: Johan Cruyff (Países Bajos), George Best (Irlanda), Franz Beckenbauer (Alemania), Ferenc Puskas (Hungría), Ronaldo Nazario (Brasil), Gerd Müller (Alemania), Alfredo Di Stéfano (Argentina-España), Michel Platini (Francia), Zico (Brasil), Garrincha (Brasil). Cabe mencionar que Hugo Sánchez, en la posición 83, está por delante de otras figuras como el inglés Wayne Rooney, el argentino Mario Alberto Kempes, el brasileño Kaka y el inglés Alan Shearer.

El futbolista de Pumas, Dani Alves, está en el lugar 73 y se destaca su gran trayectoria en el futbol europeo con el Barcelona y calificado como el mejor lateral de la historia al ser el jugador con más títulos en su palmarés. Otros viejos conocidos del futbol mexicano que están en la lista con Eusebio, quien jugó con el Monterrey, José Manuel Moreno, con el Real Club España y Ronaldinho con el Querétaro.

Fuente: Tribuna