Tragedia en Chile: Encuentran sin vida al padre de exfutbolista del Barcelona en club hípico

Santiago, Chile.- Se confirmó la muerte de Erasmo Vidal, padre del futbolista chileno Arturo Vidal, la mañana de este martes 11 de octubre, luego de que sufriera un paro cardiorrespiratorio por shock hipovolémico, según los primeros reportes, cuando el hombre de 61 años estaba al interior del Club Hípico de Santiago, en su natal Chile.

Así lo confirmó el mismo Club Hípico en redes sociales en un comunicado, donde explicó que Erasmo fue encontrado por elementos de seguridad del recinto en malas condiciones de salud, por lo que rápidamente pidieron el apoyo de la asistencia médica. No obstante, mientras recibía los primeros auxilios murió.

Fotografía: Twitter

Varios medios locales señalaron que Arturo Vidal recibió la noticia del fallecimiento de su padre luego de que terminara su entrenamiento con el Flamengo de Brasil, club que emitió un mensaje en el cual enviaron sus condolencias al jugador y a su familia, además de reiterarle su apoyo en este complicado momento que viven.

El portal Globoesporte detalló que el exfutbolista del Bayern Munich no viajó inmediatamente a Chile y que decidió quedarse en Brasil para jugar la final de Ida de la Copa ante el Corinthians, la cual está programada para este miércoles 12 de octubre. No obstante, Vidal no ha emitido declaraciones con respecto a la muerte de su padre, pero se espera que él mismo aclare lo que tiene pensado hacer ante esta situación.

Fotografía: Internet

El padre de Vidal tenía 61 años y además de Arturo, tuvo tres hijos más con Jacqueline Pardo, madre del jugador chileno, de quien estaba separado hace varios años, aunque mantuvo relación con el futbolista, con quien compartía su pasión por el deporte ecuestre; medios locales afirman que la relación no era tan cercana.

Hace algunos años, en 2016, Erasmo fue detenido en Chile por portar armas punzocortantes y pasta de cocaína, aunque fue liberado poco tiempo después. Sin embargo, tuvo altercados menores con las leyes; posteriormente, el señor tuvo un hijo, hermanastro de Arturo, a quien el futbolista conoció cuando él menor cumplió 10 meses. El atacante de 35 años de edad actualmente milita en el club Flamengo de Brasil después de su paso por el Inter de Italia, donde llegó a jugar Champions League y salió campeón con el club nerazzurri en la temporada 2020-21 de la Serie A.

Fuente: Tribuna