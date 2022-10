Así quedó el ojo del futbolista del Real Madrid tras tremendo golpe en juego de Champions

Comparta este artículo

Madrid, España.- Si bien Antonio Rüdiger llegó al Real Madrid hace apenas unos meses, ya está dejando todo en la cancha por el equipo, lo cual demostró este martes 11 de octubre en el partido de Champions League que disputaron ante el Shakhtar Donestk, luego de que el alemán fuera el encargado de marcar el gol de la igualada en los últimos minutos de juego.

Lamentablemente para el futbolista de 29 años no todo fue positivo, pues tras hacer el remate de cabeza recibió un golpe accidental por parte del joven Anatoli Trubin, portero del equipo ucraniano, por lo cual empezó a sangrar copiosamente del rostro. El diario Marca detalló que el refuerzo merengue recibió 20 puntos de sutura en el vestidor para poder cerrarle la herida.

Esto no fue lo único que preocupó al entorno del equipo, puesto que en redes sociales se viralizaron imágenes de cómo quedó el rostro de Rüdiger tras el fuerte impacto, el cual está completamente hinchado, por lo que no puede abrirlo totalmente. Increíblemente el defensor alemán no está del todo descartado para disputar el Clásico español ante el Barcelona este fin de semana.

Fotografía: Internet

La buena noticia es que el alemán no sufrió una lesión ósea, pero deberá utilizar una máscara protectora en caso de que vea actividad frente a los culés, para cuidar el área y evitar mayores problemas. Esta no sería la primera vez que la utiliza, pues en su etapa con el Chelsea también la llevó por varios meses.

Cabe recordar que el actual campeón del torneo, el Real Madrid, empató a un gol con el Shakhtar Donetsk, el cual es local en Polonia debido a la situación de guerra en Ucrania. Oleksandr Zubkov fue quien abrió el marcador al minuto 46' y fue Rüdiger quien empató las cosas al minuto 95’, que fue cuando sufrió el golpe.

De esta manera, los españoles quedaron en la primera posición del Grupo F con 10 puntos, seguidos por el RB Leipzig, con seis tras derrotar al Celtic, que es último del sector con un punto, con resultado de 2-0. Shakhtar, por el momento, suma cinco unidades.

Será este domingo 16 de octubre que Real Madrid y Barcelona se vean las caras en el Santiago Bernabéu a las 7:15 horas de Sonora. En el último enfrentamiento, que fue de pretemporada en la gira estadounidense de ambos clubes, los blaugranas se llevaron la victoria por la mínima, 1-0.

Fuente: Tribuna