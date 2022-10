Tom Brady habla acerca de su salud mental ante posible separación de Gisele Bündchen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Día con día crecen los rumores del divorcio entre Tom Brady y Gisele Bündchen, y mientras tanto, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers rompió el silencio para hablar acerca de este complicado momento de su vida personal en el podcast Let’s Go, conducido por Jim Gray y Larry Fitzgerald, donde no reveló si su separación es algo oficial, pero que está concentrado en su salud mental y los problemas que acarrea.

Todo el mundo tiene diferentes situaciones, ya sabes, en su vida y los niños y, ya sabes, te preocupas por su salud mental. Te preocupas por tus padres, obviamente por ti mismo. Ya sabes, creo que he tenido que aprender muchas cosas durante un largo período de tiempo en el deporte", indicó.

Agregó que "hay una cantidad intensa de estrés con la que todos lidiamos, y cómo alivias el estrés para no infligirte tanto daño a ti mismo a través de una especie de respuesta al estrés", sentenció. El veterano jugador de la NFL aseguró que es "solo un ser humano" y que no es "un robot sin sentimientos", por lo cual no es inmune a los problemas de la vida; aunado a esto, una fuente cercana a Brady asegura que el multiganador del Super Bowl la está pasando muy mal con la idea de perder a su familia.

Tom la pasando mal. Quiere reconciliarse y aún mantiene la esperanza de que puedan solucionar las cosas. Está extremadamente dolido y extraña que Gisele esté a su lado. Se siente abandonado en cierto modo. Quiere a su familia, pero también quiere seguir con su carrera. Siente que está en una situación difícil", precisó.

Fotografía: Archivo

Por su parte, la modelo de 42 años hizo un comentario en una publicación que hablaba sobre el compromiso en las relaciones, en medio de las especulaciones de divorcio del quarterback: "No puedes tener un compromiso con alguien que no es coherente contigo. Vuelve a leer eso", decía la cita en Instagram; en respuesta, Bündchen comentó con un simple emoji de manos rezando.

En las últimas semanas, la exmodelo de Victoria’s Secret fue vista en público sin su anillo de bodas, además de que Gisele contrató un abogado para "discutir sus planes futuros", reveló un informante a Entertainment Tonight. En septiembre, también se dijo que la pareja ya no vive junta desde hace unos meses, además de que la decisión de Brady de no retirarse de la NFL y pasar más tiempo lejos de su familia era la raíz del problema entre ellos.

Fuente: Tribuna