Karim Benzema logra su primer Balón de Oro; Messi y Cristiano Ronaldo, fuera del top 10

Comparta este artículo

París, Francia.- El delantero Karim Benzema, fue reconocido por primera vez con el Balón de Oro, galardón de la revista especializada France Football que se otorga a mejor jugador del año. Desde 1998, un futbolista francés no había logrado esta distinción, el último había sido Zinedine Zidane quien fue precisamente el que entregó el premio a su compatriota durante la ceremonia.

En este 2022, Karim Benzema se coronó máximo goleador de la edición 20221-2022 de la Champions League con 15 goles, así como de la Liga española con 27 tantos. A nivel colectivo también fue campeón de ambos torneos con el Real Madrid. Este año su selección defenderá el título de campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 donde se espera que el atacante siga mostrando un buen desempeño.

”Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, expresó el francés, tras recibir su Balón de Oro.

Esta vez ni Lionel Messi, máximo ganador del Balón de Oro con siete, ni Cristiano Ronaldo, otro futbolista habitual en la competencia por el mejor jugador del mundo, lograron terminar en el Top 10 de los mejores del mundo este 2022, en cambio si lograron estar Robert Lewandowski, Kylian Mbappé y Erling Haaland. La clasificación de los primeros diez quedó de la siguiente manera:

1. Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

2. Sadio Mané (Bayern, Senegal)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

4. Robert Lewandowski (Barcelona, Polonia)

5. Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

6. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

8. Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil)

9. Luka Modric (Real Madrid, Croacia)

10. Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Alexia Putellas gana el Balón de Oro en la categoría femenil

La futbolista española Alexia Putellas fue elegida como la mejora jugadora del año, lo que significó su segundo galardón de manera consecutiva y la convirtió en la jugadora con más Balones de Oro desde que se instauró el premio también para la categoría femenina en el 2010, gracias a su destacado año, pese a no ver actividad en los últimos meses por lesión.

A lo largo de la temporada 2021-2022, la futbolista española sorprendió a nivel individual con 34 goles y 21 asistencias con el Barcelona Femenil. A nivel colectivo fue subcampeona de la Womens Champions League y campeona de la Liga española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Estoy muy feliz de volver a estar aquí. Hace un año, cuando gané el primero me propuse intentar mejorar para ponerlo al servicio del equipo y verlo recompensado de esta manera me enorgullece", dijo Alexia al recibir su galardón.

Fuente: Tribuna