El Tri Femenil Sub 17 no puede con Colombia y termina el sueño en el Mundial de la India

Margao, India.- Terminó el sueño para el Tri Femenil Sub 17 en el Mundial de la India 2022, luego de caer 2-1 ante la selección de Colombia, en un partido donde las mexicanas conectaron mejor en la recta final, pero no fue suficiente para evitar este resultado que las colocó en el tercer lugar del Grupo C y por lo tanto eliminadas de una competencia que fue complicada desde el inicio y en donde consiguieron una victoria, pero se llevaron dos derrotas.

Al minuto 41, Juana Ortegón abrió el marcador para Colombia con un remate con potencia desde fuera del área que no pudo detener la portera mexicana. En la segunda mitad, las sudamericanas buscaron aumentar su ventaja y lo consiguieron gracias a la figura cafetalera, Linda Caicedo, quien en un pase filtrado supero en velocidad y cuerpo a las defensas mexicanas y remató por encima de la arquera Cota para colocar el segundo tanto al 74'.

México trató de buscar variantes y llevó a cabo cambios tratando de cambiar el resultado. Comenzó a presionar en busca del gol, pero fue en la recta final donde por fin tuvo resultados y consiguió acercarse en el marcador con un remate de Alice Soto en el centro del área que rebotó en Caicedo y provocó su autogol al 81' con lo que México pudo acercarse, pero no fue suficiente para igualar el marcador.

La Selección Mexicana Femenil empezó el torneo con una derrota de 1-2 ante China y en el segundo partido recuperó las esperanzas y la posibilidad del milagro, luego de una victoria ante las favoritas del grupo y vigentes campeonas, España, por marcador de 1-2; sin embargo, esta derrota evitó que México accediera a los cuartos de final, instancia a la que finalmente accedieron españolas y colombianas.

Esta eliminación aumenta la crisis resultados que la Selección Mexicana ha padecido en el último proceso y que se ha extendido a casi todas las categorías. Desde las derrotas del Tri mayor en Copa Oro y Concacaf Nations League, hasta las eliminaciones del equipo mexicano Sub 20 que evitará que la selección asista a los Juegos Olímpicos de París 2024, así como las abruptas eliminaciones de la Selección Femenil Mayor del premundial y de la categoría Sub 20 en la primera ronda del Mundial.

Fuente: Tribuna