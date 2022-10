La dura respuesta del presidente de Tigres a Miguel Herrera tras llamar "viejo" al plantel

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El presidente de Tigres, Mauricio Culebro, dijo estar en desacuerdo con las declaraciones de Miguel Herrera, quien luego de la eliminación de la Liguilla ante Pachuca el pasado fin de semana, consideró que su equipo ya estaba "viejo", opinión que no compartió el dirigente del equipo felino y que por el contrario, espera que el próximo año puedan volver al Mundial de Clubes.

“No comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no. El promedio de edad ahí está. En año y medio hay dos semifinales, dos cuartos de final. No es lo que buscamos, algo nos ha faltado y por eso analizamos que nos está faltando para trabajar y que no vuelva a pasar. Viene un torneo importante que lo queremos jugar para volver a un Mundial de Clubes”, dijo Culebro a los medios de comunicación.

Aunque el resultado del torneo parecía poner en duda el puesto de Miguel Herrera, el dirigente anticipó que se espera que el entrenador se presente para trabajar en la pretemporada, esto a propósito del conocimiento que tiene sobre las actividades extracancha del estratega, quien en este fin de temporada analizará la Copa del Mundo de Qatar para una cadena de televisión de Estados Unidos.

“El tema de Miguel, sí, sé que tiene ese compromiso, en vacaciones creo que podemos y tenemos hacer lo que nos convenga mientras sean en sus vacaciones pero debe estar aquí para el inicio de pretemporada. Nadie está por encima de la institución”, comentó Mauricio Culebro. Tigres acumulaba nueve años disputando alguna final, un récord que no pudieron mantener este año al quedar eliminados.

"A mí me va a tocar, o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años pero que ya se hizo viejo para el futbol. Me va a tocar. La gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo. Hoy lo veo y sigue teniendo una actitud extraordinaria, corre, lucha, patea, hace todo, pero no es eterno, ningún jugador en el mundo es eterno", fue lo que declaró Herrera en conferencia.

Fuente: Tribuna