Luis Hernández considera que "'Chicharito' no hace falta en Selección" y apuesta por Giménez

Ciudad de México.- Javier 'Chicharito' Hernández es actualmente el goleador histórico de la Selección Mexicana; sin embargo, ya no es considerado para integrar al equipo pese al buen momento en el que está actualmente en el Galaxy de la Major League Soccer (MLS) donde incluso ha sido nominado al mejor jugador de la temporada. A pesar de eso, Luis Hernández, uno de los delanteros más destacados del 'Tri', aseguró que no hace falta en el equipo.

“No, no hace falta (’Chicharito’). Eso no te da un lugar, aunque haga bien las cosas en el Galaxy, pero si no convence al técnico no pasa nada", declaró el exdelantero mexicano en Francia 1998 durante un evento publicitario de la Selección Mexicana en donde también dio su punto de vista sobre la actualidad del equipo y sus posibilidades en la próxima Copa del Mundo en donde también percibe algo de desconfianza.

Javier Hernández en una concentración con el 'Tri'. Créditos: Internet

“Yo lo veo como todos ustedes, como toda la afición y sí se palpa esa desconfianza, pero los jugadores y todos los que están ahí no lo hacen porque quieren, a veces no están en ritmo, pero se tienen que conectar y eso yo si lo veo y lo siento”, expresó el 'Matador' quien considera que Santiago Giménez e Hirving Lozano deberían ser los atacantes. "Para mí ojalá y sea 'Chucky' y pongo mis canicas con Santi (Giménez). Esto es de momentos, de motivación y creo que está motivado", expresó a los medios.

El exdelantero también recordó las complicaciones que vivió el equipo previo a la cita en Francia, una situación parecida a lo que vive actualmente el plantel. "Cuando nosotros fuimos a Francia 98 también nos mataban. A la gente lo único que les digo es que manden buena vibra. No ganamos nada con maldecir, con echar mala onda", consideró Hernández, quien fue una de las principales figuras junto a Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos.

México comenzará su participación en el Mundial de Qatar ante Polonia el 22 de noviembre en Doha. Posteriormente enfrentará a Argentina e 26 de noviembre en Lusail y cerrará la fase de grupos ante Arabia Saudita el 30 de noviembre en la misma sede que ante la albiceleste. La Selección Mexicana todavía enfrentará a Irak y Suecia en partidos de preparación para justa mundialista entre el 9 y 16 de noviembre.

