Ricardo La Volpe revela el motivo por el que no llevó a Cuauhtémoc Blanco al Mundial

Ciudad de México.- Uno de los reclamos que han existido hacia el proceso de Ricardo La Volpe al frente de la Selección Mexicana es el hecho de haber dejado fuera de la convocatoria para el Mundial de Alemania 2006 a Cuauhtémoc Blanco. Los rumores sobre su ausencia en la lista final giraban entorno a la mala relación personal entre ambos, pero 16 años después el argentino por fin se decidió a hablar de las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo La Volpe sostuvo una charla con el exseleccionado José Antonio Castro, en la que aseguró que su elección estuvo basada en argumentos deportivos y aseguró que Guillermo Franco estaba en mejor momento previo al torneo europeo que Blanco, así que decidió llevarlo al Mundial junto a Jared Borgetti, Omar Bravo y Francisco Fonseca, pero reconoció que si el 'Guille' no se hubiera recuperado de su lesión, habría llevado a Cuauhtémoc.

"La gente no pregunta y te diré algo que siempre falta preguntar. Hay alguien que ni nombran. Yo llevé al Guille Franco. Si 'Guille' no se recupera, yo hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco. Si me preguntas los dos nueves eran 'Guille' y Borgetti, pero al no estar 'Guille' empieza a jugar por potencia 'Kikín', pero nunca me hicieron la pregunta. Si me dices ¿por qué no fue?, porque tenía al 'Guille'. Los jugadores en su mejor momento explosivo eran 'Guill'e y Kikín", dijo el exseleccionador.

Al final, Guillermo Franco jugó los tres partidos de la fase de grupos de Alemania 2006, pero no pudo marcar diferencia; sin embargo, La Volpe cree que el tiempo le dio la razón, pues el mexicano naturalizado fue convocado cuatro años más tarde por Javier Aguirre para Sudáfrica 2010. "Era un mexicano que venía rompiéndola en Monterrey y no estaba tan equivocado de haberlo llevado y que en 2010 me demuestren quién fue el titular", expresó el argentino en el video.

En ese mismo Mundial al que fue convocado el exdelantero de Monterrey, también fue llamado Cuauhtémoc Blanco, quien consiguió anotar de penalti en la histórica victoria de 2-0 sobre Francia. Mientras que Franco disputó también los cuatro partidos de ese torneo, aunque no pudo hacerse presente en el marcador. Al final, México fue eliminado por Argentina en octavos de final.

Fuente: Tribuna e Instagram Ricardo La Volpe