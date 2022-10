Lo hace de nuevo: 'Checo' Pérez sube al podio en el GP de Singapur; así sonó el Himno Nacional

Comparta este artículo

Singapur, Singapur.- Sin lugar a dudas esta es una gran temporada para el mexicano Sergio 'Checo' Pérez quien luego de haber alargado su contrato con RedBull y haber ganado su tercera victoria en Mónaco convirtiéndose en el piloto mexicano con más triunfos dentro de este deporte; ahora repite la hazaña pues subió al podio del Gran Premio de Singapur, carrera que le permite no solo sumar puntos sino que además deja atrás los problemas que tuvo con su monoplaza en duelos pasados y claro, malas posiciones en la tabla.



La carrera de este domingo 2 de octubre vaticinaba con un buen resultado para el mexicano ya que había conseguido salir en segundo sitio, posición que no dudó en aprovechar pues llegó a sacarle ventaja al piloto Charles Leclerc quien intentó rebasarlo sin éxito. Cabe destacar que esta carrera no solo inició tarde por el mal clima que imperaba en el circuito, sino que además provocó que un total de seis pilotos abandonaran la pista.

La competitividad dejó entre los primeros puestos a Carlos Sainz Jr y hasta al británico Lewis Hamilton; sin embargo, el piloto de Mercedes no pudo rebasar al español y hasta hubo un toque entre ambas monoplazas pero no se dio pie a una investigación. En cuanto al actual campeón y compañero de escudería de 'Checo' Pérez, el neerlandés Max Verstappen, no tuvo un buen desempeño y pronto descendió en varios puestos hasta concluir la carrera en séptimo.

La primera baja de esta carrera fue del debutante en el Marina Bay Street Circuit, Guanyu Zhou de Alfa Romeo, percance que provocó la presencia de una safety car en la vuelta 8 debido a que el piloto de origen chino tuvo un choque con el canadiense Nicholar Latifi de Williams. Este es le décimo abandono del piloto asiático en la campaña, mientras que la FIA resaltó que el canadiense tendrá un castigo de cinco peldaños en el Gran Premio de Japón más dos puntos extra por este percance.

Luego de 28 vueltas en el circuito, la ventaja de 'Checo' Pérez sobre Lecrerc ya era de 5.4 segundos, evento que dejaba claro que el mexicano subiría por cuarta ocasión a la primera posición del podio luego de una gran hazaña pese al pavimento mojado, "Las condiciones están mejorando, pero las llantas no tanto", dijo el tapatío a su equipo a través de la radio dejándolo hasta la vuelta 36 para ingresar a boxes.

Aunque el corredor mexicano fue el que ganó la carrera, se informó que habría una investigación sobre el tapatío debido a que presuntamente no mantuvo el ritmo del safety car, motivo por el cual se ha mencionado que derivado de este asunto, 'Checo' tendrá que marcar una ventaja de más de cinco segundos sobre Leclerc con quien tuvo una disputa por el primer puesto para así evitar que la sanción afecte su resultado.

