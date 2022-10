Chivas: ¿Profeco embarga el estadio Akron? El club Guadalajara ya respondió

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llegó a las instalaciones del estadio Akron, recinto donde juega el club Guadalajara con sellos que tenían la leyenda "embargado", esto debido al impago de unas multas que tiene la plataforma Chivas TV por afectaciones a los usuarios y que datan desde 2016. Por este motivo, también se congelaron algunas cuentas bancarias.

A las afueras del estadio Akron se pudo ver a personal de la dependencia con los sellos. “Dado que no se ha recibido el pago de las multas, es por la cual se procede a embargar las cuentas bancarias. Como tal les menciono que se procede al embargo de las cuentas y es el embargo como tal y simbólicamente se ponen estos sellos”, expresaron los funcionaros de Profeco ante los medios de comunicación presentes en el lugar.

Debido a los rumores que causó en redes, a través de la cuenta de Twitter se publicó un comunicado en el que aceptan que se trata de un litigio, pero que no afectará las labores. “Se trata de un litigio administrativo, originado por la impugnación por multas impuestas por Profeco el inicio de operaciones de Chivas TV, el cual aún no se resuelve en forma definitiva. Desmentimos categóricamente que el inmueble haya sido clausurado. Las labores en el recinto continúan con normalidad”, expresaron.

La plataforma Chivas TV, causante de estas medidas, tuvo demasiados problemas a su salida. Los aficionados que contrataron el servicio padecieron por la mala transmisión o la imposibilidad de ver el contenido, motivo por el que se quejaron ante las instancias gubernamentales de protección al consumidor. Se estima que la organización rojiblanca debe cinco millones 680 mil pesos derivado de tres multas impuestas.

Aunque el Guadalajara ya está fuera del torneo y se encuentran de vacaciones, el estadio Akron aún está en funcionamiento debido a espectáculos musicales que están planeados en el lugar. Además, sería la sede par ala presentación oficial del nuevo director deportivo, Fernando Hierro. No obstante, estas actividades no se verán afectadas según el último comunicado del equipo y las autoridades no han confirmado lo contrario.

