Cristiano Ronaldo después de ser excluido: "La presión del momento nos supera"

Manchester, Inglaterra.- Luego de no ser considerado en la convocatoria del Manchester United para enfrentar al Chelsea en la próxima jornada, Cristiano Ronaldo reaccionó en su cuenta de Instagram en donde explicó que "a veces la presión del momento" superaba el control de emociones durante el partido, en referencia a su actitud ante el Tottenham que pudo haber sido el motivo de que fuera descartado por su entrenador.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones", comenzó explicando el delantero de los 'Red Devils' en su mensaje en redes sociales.

"Desde muy joven, los jugadores más experimentados han supuesto un ejemplo para mí. Ahora, yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento nos supera. Ahora solo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en el siguiente partido. Rendirnos a la presión no es una opción y nunca lo fue. Esto es el Manchester United y tenemos que estar unidos. Pronto estaremos juntos de nuevo"

Durante el partido en el que el Manchester United venció al Tottenham Hotspur en la Premier League, Cristiano Ronaldo fue captado retirándose molesto a los vestidores minutos antes de que concluyera el juego. El jugador no comenzó como titular y tampoco fue fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico para ingresar de cambio, al menos en los minutos finales del cotejo cuando si ingresaron dos de sus compañeros.

No es la primera vez que ocurren problemas entre el delantero portugués y su equipo. Antes del inicio de la temporada, Cristiano Ronaldo había expresado su intención de salir a otro club, pero finalmente permaneció al no llegar a un acuerdo. A lo largo de la campaña su titularidad no ha sido definitiva y desde entonces está alternando con sus compañeros. Hasta el momento suma dos goles, uno en Premier League y otro en Europa League.

Fuente: Tribuna e Instagram Cristiano Ronaldo