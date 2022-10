¡Cristiano Ronaldo, fuera! Apartan al delantero luego de su berrinche en el último partido

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El portugués Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria del Manchester United para enfrentar al Chelsea este fin de semana, así lo informó el equipo inglés a través de un comunicado. Esta situación ocurre después de que el delantero fuera captado retirándose molesto a los vestidores minutos antes de que concluyera el juego ante el Tottenham Hotspur donde no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico para ingresar de cambio.

"El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League. El resto del grupo entrenará con normalidad de cara a este encuentro", se lee en el escueto comunicado del Manchester United, donde no dan más detalles sobre los motivos que causaron su separación.

Cuestionado al final del encuentro sobre la actitud de Cristiano, Eric Ten Hag solo se limitó a decir que no le interesaba lidiar con ese problema en ese momento y que sería este día cuando pensarían que medidas tomar. "Hoy no voy a prestar atención a eso, mañana (hoy) vamos a lidiar con eso. Quiero enfocarme en el equipo, fue una actuación magnífica de los 11 jugadores. Debo corregirme: también contó la actuación de los suplentes que ingresaron al partido. Fue una actuación de equipo", expresó el holandés en conferencia de prensa.

Antes del inicio del torneo, Cristiano Ronaldo ya había expresado su intención de salir del equipo, pero finalmente permaneció al no encontrar otro club. A lo largo de la campaña su titularidad no ha sido definitiva y desde entonces está alternando como suplente y titular; sin embargo, se le ha notado molesto al salir de cambio o ahora su disgusto al no ser considerado para disputar algunos minutos.

Manchester United venció 2-0 al Tottenham Hotspur en partido correspondiente a la jornada 12 de la Premier League. Fred abrió el marcador al 47', mientras que Bruno Fernandes aumentó la ventaja al minuto 69, resultado con el que el Manchester United suma 19 puntos y se ubica en la quinta posición del torneo. Cristiano Ronaldo apenas suma 340 minutos, en ocho partidos disputados en Liga y un gol. Además de los 340 minutos en cuatro partidos y un gol en la Europa League.

Fuente: Tribuna y Manchester United