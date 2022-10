En su presentación oficial, Fernando Hierro afirma que Chivas se parecería a la selección española

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Chivas presentó oficialmente a Fernando Hierro como director deportivo del equipo, en donde el español pudo expresar los motivos por los que aceptó el cargo. Uno de ellos fue gracias al parecido que tiene el equipo rojiblanco a una selección, sitio que conoce muy bien el exfutbolista ya que ocupó este mismo cargo en la selección española durante varios años y en dos etapas distintas.

"Primero (los motivos), la ilusión con Amaury. Cuando nos juntamos el primer día, le escuchas: alguien joven, ilusionado, que tiene un plan y sabe a dónde quiere ir. Segundo, Chivas es lo más parecido a una selección. Jugadores mexicanos y eso, a mí, me ilusionó mucho. Es lo más parecido a lo que yo había hecho durante cinco años de mi vida (como director deportivo de España)", expresó el ahora dirigente del Club Guadalajara en conferencia de prensa.

Fernando Hierro también se refirió a lo que espera poder ofrecer a los seguidores del equipo en un sistema de competencia que apenas conocerá, pero que le parece interesante y al que no teme. En México se llevan acabo dos torneos al año, mientras que en la mayor parte de Europa y España principalmente, se juega un torneo largo a dos vueltas que define como campeón al mejor de la fase regular.

"Como director deportivo me gusta ver un equipo atractivo, que la gente se vaya feliz. Eso es mi ideal, un equipo que a la gente le ilusione. A mí me ha ilusionado el proyecto, sé que hay dos competencias y no se debe de regalar nada porque el tiempo es más corto", destacó Hierro, quien agregó: "Quiero construir, crecer que todo el mundo vea que en un tiempo hay un crecimiento. Pienso que es un club con muchas posibilidades con ideas claras. Mi primer objetivo es crecer y el tiempo lo dirá".

Por su parte, Amaury Vergara aseguró que el nuevo director deportivo tendrá todas las herramientas posibles para llevar a cabo su trabajo. "Se le van a dar todas las herramientas a Fernando para que pueda realizar su trabajo. Tenemos que estar en búsqueda de los mejores jugadores mexicanos. Es importante entender que la cantera es un pilar importante de este nuevo proyecto deportivo", declaró el presidente del equipo.

Fuente: Tribuna y conferencia Chivas