Franck Ribéry: El jugador que se volvió estrella tras una infancia difícil, se retira

Salerno, Italia.- Franck Ribéry, subcampeón del mundo con Francia, multicampeón con el Bayern Munich de Alemania y uno de los mejores jugadores franceses de los últimos tiempos, dijo adiós al futbol al anunciar su retiro a los 39 años con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en donde agradeció a los fanáticos, compañeros y familia por haberlo apoyado durante todos estos años.

"Aunque me entristece que este capítulo haya terminado, hay muchas más razones para ser feliz en este, mi viaje. Sé a quién tengo que agradecer todo esto. Por un lado, a ustedes, mis fans. No siempre ha sido un camino fácil. También hubo momentos difíciles en los que siempre me apoyaron incondicionalmente. Me motivaron, me empujaron y me mostraron su amor. Gracias por ello. Por otro lado, mi agradecimiento infinito es para mi familia, que es lo más importante del mundo para mí. Sin ustedes nada hubiera sido posible", escribió el exfutbolista.

"Noto cómo cada vez me resulta más difícil escribir este texto, publicar este post. Una cosa está clara, el futbol seguirá siendo una parte importante de mi vida. Espero que me sigáis apoyando en el futuro como siempre habéis hecho. Ya lo echo de menos. El balón, el campo, los estadios, los aficionados. Y sin embargo, sé que siempre estaré cerca de todo ello. También en el futuro. El futbol y yo. Simplemente van juntos. Y siempre lo estarán", agregó Ribéry en un extenso mensaje.

El exseleccionado de Francia se encontraba disputando una temporada más en Italia con el Salernitana donde apenas había jugado 36 minutos en esta temporada. Su ausencia se debió principalmente a los problemas de rodilla que lo han aquejado desde un tiempo, condición que también lo llevó a tomar la decisión de anunciar su retiro de las canchas aún sin concluir la primera parte de la temporada.

Franck Ribéry tuvo una infancia complicada. Sus padres lo abandonaron y a los dos años tuvo un importante accidente de auto que le provocó diversas cortadas en su rostro, el cual quedó lleno de cicatrices. En el convento en el que vivía no lo querían y sufrió bullyng. El francés contó que en esos años padeció de las burlas de los otros niños, quienes constantemente hacían malos comentarios sobre su rostro; sin embargo, Ribéry fue fuerte y alcanzó su sueño. Ya como futbolista ganó todos los trofeos posibles con el Bayern Munich y con Francia jugó dos Mundiales (2006 y 2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012).

Fuente: Tribuna e Instagram Franck Ribéry