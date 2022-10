"Me da coraje e impotencia": Vucetich luego de la derrota contra el Pachuca

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Luego de la derrota de Monterrey 5-2 ante Pachuca en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2022 que tiene con un pie afuera al equipo rayado, Víctor Manuel Vucetich, técnico del equipo norteño dijo sentir coraje e impotencia por no poder plasmar su idea en este partido. "Me da coraje e impotencia, por no poder hacer algunas cosas que quisiera, el análisis lo hacemos con calma, lo platicaré internamente, del penal es parte del fútbol, se falla o se puede meter", expresó en conferencia.

Afectado por el resultado, Vucetich no habló mucho, per tocó los puntos importantes del juego. Sobre el penalti en favor de los 'Tuzos', el estratega de 'Rayados' trató de no entrar polémicas. "Estaba Armando Archundia vio todo, son los encargados de revisar lo que pasa con el arbitraje, ellos son los que tienen que tomar la decisión de esa parte", dijo el técnico, quien insistió en que hará una análisis para tratar de cambiar el resultado. “Lo comenté hace rato, tenemos que hacer un análisis frío, tomar decisiones correctas”, añadió.

Pachuca dio un paso muy importante para tratar de acceder a la final del futbol mexicano y se llevó una ventaja de tres goles a Monterrey. Muy temprano en el partido, al 9', los 'Tuzos' se fueron al frente con un gol de Nico Ibáñez, quien remató de cabeza un tiro de esquina que se paseó por toda el área. Pero los 'Rayados' empataron pronto, al 16', con un remate de cabeza de Héctor Moreno que no perdió de vista la pelota, tras el rechace de Ustari.

Al 23', otra vez los hidalguenses tomaron la delantera con un gol de Romario Ibarra, quien ganó la carrera a los defensas, tras un pase largo que definió ante la salida del portero. Al 42', Luis Romo emparejó de nuevo con un remate desde fuera del área, producto de varios rebotes. El partido siguió muy movido en el segundo tiempo y así lo demostró Paulino de la Fuente con un remate de cabeza al segundo poste al 47'. Después llegó el penalti fallado por Rogelio Funes Mori en la recta final y a partir de ahí llegó una lluvia de goles.

Al 86', Nico Ibáñez no falló su penalti y en el tiempo agregado anotó su triplete al adelantarse a un rebote que dejó las cuentas definitivas. El partido de vuelta se jugará el domingo a las 20:06 horas, tiempo del centro de México (18:06, tiempo de Sonora). Para entonces el ganador ya conocerá a su rival que saldrá de la serie entre Toluca y América que por el momento van ganando los Diablos Rojos 2-1.

Fuente: Tribuna