Simona Halep es suspendida por doping; la tenista responde con contundente mensaje

Londres, Inglaterra.- La tenista rumana, exnúmero 1 del mundo, Simona Halep fue suspendida por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) luego de haber dado positivo a una sustancia prohibida llamada roxadustad que ingirió durante el pasado US Open. La jugadora había solicitado que se analizara la muestra B que también salió positiva, lo que determinó el fallo final del organismo.

"Halep, que tiene una clasificación WTA de 9, proporcionó una muestra mientras competía en el US Open en agosto de 2022. La muestra se dividió en dos muestras distintas A y B y el análisis posterior encontró que la muestra A contenía FG-4592 (Roxadustat), que es una sustancia prohibida incluida en la Lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022. Los resultados analíticos adversos para sustancias no especificadas conllevan una suspensión provisional obligatoria", explicó la ITIA.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Simona Halep respondió a la suspensión que le fue impuesta y negó las acusaciones de doping de la ITIA. La actual número 9 del mundo argumentó que la posibilidad de hacer trampa está en contra de sus valores deportivos y aseguró que luchará para demostrar su inocencia. En el documento, la rumana confía en poder aclarar este hecho, mientras tanto no podrá tomar parte de ninguna competencia.

"Hoy es el partido más duro de mi vida. Una lucha por la verdad. He sido notificada de que he dado positivo en una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad muy pequeña, lo que ha sido el mayor shock de mi vida. A lo largo de mi carrera, la idea de hacer trampas nunca ha estado en mi cabeza, pues es algo que está totalmente en contra de los valores en los que me he educado", expresó Halep en su comunicado.

"Frente a esta situación tan injusta me encuentro totalmente confusa y traicionada. Voy a luchar para demostrar que nunca he tomado a conciencia una sustancia prohibida y estoy convencida de que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Esto no va sobre ganar títulos o dinero. Esto va sobre mi honor y la gran historia de amor por el tenis que llevo viviendo durante 25 años", agregó la tenista europea.

