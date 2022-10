Aficionados componen cántico para demostrar su cariño por este futbolista mexicano

Comparta este artículo

Roterdám, Países Bajos.- La llegada de Santiago Giménez al Feyenoord y su inmediata conexión con los aficionados fue notable desde el primer día. En el estadio se observan banderas mexicanas, los seguidores lo buscan para fotografías e incluso ya hasta le compusieron un cántico para demostrar su apoyo desde las gradas, demostrando lo importante que se ha vuelto para ellos cada fin de semana.

Así también lo ha constatado el director de relaciones internacionales del Feyenoord, Gido Vader. "Hemos visto a aficionados holandeses con la bandera mexicana e incluso algunos aficionados con sombreros. Se nota mucho cariño de los aficionados por Santi. Tiene su canción, porque a la gente le gusta su forma de jugar, de trabajar y de ser fuera del campo", declaró en entrevista con el portal ESPN.

El delantero mexicano suma cinco goles en 12 partidos, aunque últimamente no le ha ido muy bien, pues no anota desde septiembre cuando su equipo venció al Sparta Rotterdam. Este fin de semana se disputó la jornada 11 de la Eredivisie y Santiago Giménez fue titular, participó 46 minutos y nuevamente no tuvo la oportunidad de intervenir en algún gol para su equipo que finalmente empató 1-1 con el Fortuna Sittard.

El Fortuna se fue al frente muy temprano con un gol de Iñigo Córdoba al minuto nueve, el español aprovechó una jugada que vino desde un error en mediocampo. que el delantero remató de pierna derecha dentro del área. Fue el neerlandés Javairo Dilrosun, quien tomó el balón y empató el encuentro antes del final del primer tiempo con un remate de tres dedos desde fuera del área con el que finalmente terminó el partido.

Pese a no conseguir los tres puntos, Feyenoord es tercero de la clasificación con 24 puntos, los mismos que el PSV que es segundo lugar y a solo cuatro del Ajax, líder del certamen. El próximo partido donde el mexicano podría tener la posibilidad de marcar será ante el Sturm Graz en la Europa League. En otro resultado, el Ajax de Edson Álvarez goleó 1-4 a Waalwijk; mañana, el PSV de Erick Gutiérrez enfrenta al Gronningen.

Fuente: Tribuna