Oscar Ustarí podrá jugar la vuelta ante Monterrey, tras duro golpe en la cabeza

Ciudad de México.- El portero de Pachuca, Óscar Ustari, podrá ser tomado en cuenta para el partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2022 ante Monterrey, luego de que La Liga Mx descartara algún daño, después del duro golpe que tuvo el arquero argentino en el partido de ida y que por momentos lo confundió, según confesó el propio jugador en entrevista al finalizar el partido.

"Me sentía muy mareado, con sensaciones raras porque por un error mío las cosas pudieron cambiar, pero la suerte jugó en favor nuestro. Me sentía muy mareado; me tiré y sentí un zumbido en la cabeza, porque seguía mareado. Pregunté otra vez el resultado porque tenía una idea pero quería estar seguro de cuánto íbamos", expresó el portero argentino a Marca Claro, sobre la situación que vivió antes del penalti

"Tras los estudios realizados este viernes, el médico especialista dictaminó que Óscar Ustari no presenta daño neurológico y se encuentra en condiciones de entrenar y participar con el Club Pachuca. La Liga MX agradece la disposición del Club y del jugador para la realización de los exámenes correspondientes establecidos dentro del Protocolo de Conmoción Cerebral", se lee en el comunicado de la Liga MX sobre la evaluación del jugador.

Pachuca dio un paso muy importante para tratar de acceder a la final del futbol mexicano el jueves pasado, luego de llevarse una ventaja de tres goles a Monterrey con un marcador de 5-2 en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2022 que tiene con un pie afuera al equipo rayado. En ese partido, Ustari cometió el penalti, que le provocó la contusión debido a un choque con el jugador de Rayados.

Para mañana Pachuca tratará de mantener la ventaja y asegurar su lugar en la Final. Aunque Monterrey tratará de responder ante su afición. El partido de vuelta se jugará el domingo a las 20:06 horas, tiempo del centro de México (18:06, tiempo de Sonora). Para entonces el ganador ya conocerá a su rival que saldrá de la serie entre Toluca y América que por el momento van ganando los Diablos Rojos 2-1 y se lleva cabo hoy.

