Álvaro Morales se le va con todo a Memo Ochoa, pero Adolfo Ríos lo defiende: "Cumplió con creces"

Ciudad de México.- Recientemente, Los Diablos Rojos del Toluca le dieron la vuelta a Las Águilas del América y los sacaron de la Apertura 2022. Si bien, es posible que en la capital del Estado de México hayan celebrado este hecho por todo lo alto, esta situación no sentó del todo bien para el equipo de Emilio Azcárraga, incluso es bien sabido que quien se llevó la peor parte de las críticas fue el arquero 'Memo' Ochoa.

Muchos conocen al portero por sus grandes hazañas y por aparecer en los comerciales de una famosa franquicia de pan de caja; sin embargo, parece ser que el arquero rizado no se encuentra en su mejor época, hecho que quedó más que claro, luego de que el periodista Álvaro Morales lo hiciera trisas frente a sus más de 606 mil seguidores en Twitter, ¿la razón? Ochoa tuvo la osadía de bloquear al especialista en deportes.

Aunque, las causas del rechazo de Memo hacía Morales no han sido precisamente confirmadas por alguno de los involucrados, sí se sabe que este hecho provocó la ira de Morales, quien se negó quedarse callado y no dudó en despotricar contra el arquero y su talento para parar los balones: "En lugar de bloquear gente, hay que bloquear balones. Hacer el trabajo y cumplir con el Sagrado Americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié. La piel delgadita no es para el América. Es indigna de sus grandes ídolos", sentenció el periodista.

Memo Ochoa bloquea a Álvaro Morales

Créditos: Twitter @AlvaritoMorales

Como ya muchos intuyen, Morales solo es uno de tantos que se le fueron a la yugular a Ochoa, a quien acusaron de tener un mal desempeño; sin embargo, así como hay quienes lo atacaron, también hubo personas que salieron en su defensa, aunque el nombre que mayor peso tiene es el de Adolfo Ríos, quien no es otro que el exportero del América, es decir, se trata del predecesor del propio Memo.

Memo ha cumplido con creces, incluso con situaciones de haber estado en Europa, haber regresado y hoy en día es el mejor portero que hay en nuestro futbol. Va a cumplir su quinto mundial, va a ser un arquero histórico", aseveró Ríos

El mensaje de Adolfo continuó enalteciendo el gran avance que Memo ha demostrado durante toda su carrera e incluso le recordó a todos sus seguidores que el portero tuvo que dejar su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco; para cumplir su sueño de ser el gran arquero que es hoy día con el América y la Selección Nacional Mexicana: "De ninguna manera comparto las críticas que le pueden hacer porque él ha ido creciendo. No es una situación en la que cual determine que era sencillo haber llegado a México y ser un baluarte como lo es hoy en América y en la Selección Mexicana."

