Polémico luchador aclara si trató de quitarse la vida; adelanta una posible demanda por este delito

Ciudad de México.- Una de las figuras más controversiales de la lucha libre es José Jaír Soria Reyna, mejor conocido como 'Shocker' quien el pasado 15 de octubre se volvió noticia pues mientras estaba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue captado causando disturbios en la vía pública, insultando a los transeúntes y hasta lanzando golpes a los conductores quienes a modo de evitar un problema mayor, llamaron a la policía derivando en la detención del "mil por ciento guapo".

El luchador quien fue puesto bajo resguardo de los oficiales, no dejó de generar polémica pues horas después se informó que mientras estaba al interior de una celda, comenzó a desnudarse y con apoyo de su ropa interior, trató de atentar contra su vida, eventos que llevaron a sus seguidores a resaltar problemas psicológicos o de consumo de sustancias nocivas como la causa principal para que actuara de esta manera.

Sin embargo, luego de recuperar su libertad, 'Shocker' rompió el silencio y argumentó que en ningún momento trató de suicidarse y de forma irónica remarcó que, en caso de hacerlo no sería estando en ropa interior. Además, dejó claro que las fotos que le fueron tomadas al interior del penal de Chiapas, en ningún momento contaron con su consentimiento y por en de, planea en conjunto con sus abogados, interponer una demanda por daño moral.

"Se tomaron unas fotografías que yo no autoricé. Me bañaron, me echaron gas y me defendí, como podría me defendí. Está bien que sea luchador, pero no soy 'Superman'", aseveró.