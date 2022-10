Lo hace oficial: Luego de un ultimátum de su esposa, Tom Brady confirma divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves 27 de octubre, medios estadounidenses revelaron que el jugador de la NFL, Tom Brady había recibido un ultimátum de parte de su esposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen quien le dio a elegir entre regresar al deporte que lo volvió toda una leyenda o bien, divorciarse de manera definitiva, algo que desde hace algunos días ya se manejaba como un rumor pero hoy se volvió una realidad.

Cabe destacar que el quarterback de los Buccaneers había manifestado su intensión de retirarse pero 40 días después éste se retractó, lo que llevó a que su matrimonio comenzara con diversas dificultades que pusieron sobre la mesa la palabra divorcio. "Gisele le dijo a Tom que si no dejaba el fútbol americano para pasar tiempo con su familia, se iba de manera definitiva", aseguraron fuentes cercanas a la pareja de manera reciente.

Tom Brady y Gisele Bündchen confirman divorcio

La pareja que contrajo nupcias en 2009 y tras ello dieron la bienvenida a dos hijos, comenzó con rumores de una separación pero poco a poco estas se fueron disipando hasta retomar fuerzas de nueva cuenta. Con la intención de dejar claro qué es lo que ocurría en el núcleo familiar, el jugador de futbol americano difundió un comunicado en donde confirmó que ambos ya habían firmado el divorcio y por tal, estaban oficialmente separados.

"Hace unos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión de forma amigable y agradecidos por el tiempo que estuvimos juntos", indicó el jugador.

La misiva además incluye el futuro de sus hijos a quienes aseguró, continuará visitando y educando como hasta ahora lo había venid haciendo; sin embargo, también dejó claro que tomar la desición de divorciarse era algo difícil pero confió en que en adelante, se dará cuenta de todos los capítulos de su vida que le faltan por descubrir. A modo de remate, el pasador de la NFL pidió privacidad no solo para él, sino también para la que hoy se vuelve en su exesposa.

"Solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras seguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún están por escribir", remató.

El jugador de la NFL pidió privacidad para ambos

Por su parte, la modelo también manifestó su postura y en ella explicó que también fue difícil separarse del jugador; no obstante, no abordó el tema de haberle puesto un ultimátum a Brady ya que solo se enfocó en desearle lo mejor en esta nueva etapa para ambos. "La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero hemos crecido separados y aunque es, por supuesto, difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que tuvimos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre".

Fuente: Tribuna