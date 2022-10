Jugador de futbol abandona su carrera deportiva y se marcha para la televisión por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El sueño de muchos debutantes en el futbol es, generalmente, tener una carrera con base en el deporte y poder conseguir el mayor renombre posible, motivo por el que muchas estrellas potenciales deciden darlo todo en la cancha y en los entrenamientos para cumplir dicha aspiración, aunque también existen casos contrarios en los que los aspirantes deciden abandonar el campo y recorrer un camino completamente diferente.

Tal fue el caso del jugador Nicola Porcella quien comenzó su carrera en la división de menores del Circolo Sportivo Italiano, donde ganó su primera Copa de la Amistad y Copa Adeclub; mientras que para el año 2006 debutó de manera profesional con el equipo de Melgar. Para el 2008 ingresó a la segunda división y tiempo después llegó al club futbol Sport Boys en la sub 17 como delantero destacado y aunque su carrera parecía ser bastante prometedora, el futbolista decidió cambiar su camino de un momento a otro.

Nicola Porcella cuando era futbolista

Y es que, aunque Nicola ya contaba con contrato profesional y le pagaban en dólares, la realidad es que el atleta se percató que ya había cumplido 21 años y aún no contaba con ningún logro que él pudiese considerar como notable y si bien ya percibía ingresos por su participación en el futbol, estos tampoco eran demasiado grandes: "No fue nada difícil (dejar el futbol) tampoco es que ganara plata, así que para mí era igual. Tenía contrato profesional, en dólares, pero cobraba en partes y a fin de mes tenía 70 dólares seguros".

Nicola narró para la estación de Radio Exitosa, que se percató de que el futbol no era para él, por lo que decidió cambiarlo por otro tipo de empleo: "Yo creo que uno se da cuenta cuando el futbol te deja. Pude haber tenido un buen año, pero a los 21 decía: 'Estoy en primera pero no juego, no cobro lo que me gustaría cobrar', a los 21 no has explotado ya el futbol, así que lo deje (...) Comencé a trabajar en una aerolínea, y luego trabajaré repartiendo periódicos por las mañanas.

Nicola Porcella actualmente

Para el 2012 Nicola apareció en el reaity show conocido como Esto es guerra, donde obtuvo el premio del primer lugar, también apareció en otros proyectos hasta que llegó a la farándula peruana, donde estuvo en shows como Sabes más que un niño de primaria; Ven, baila, quinceañera; Onda cero, Te volveré a encontrar, entre otras cosas. Actualmente, Nicola Pocella radica en México y no parece arrepentirse de haber dejado el futbol.

Fuentes: Tribuna