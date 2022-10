Increíble: 'Perro' Bermúdez habría invitado a dos personajes de la competencia para su despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El icónico narrador de futbol de TUDN, Enrique 'Perro' Bermúdez continúa con su gira del adiós a los micrófonos, luego de que revelara que tras el Mundial de Qatar 2022 se retirará, por lo que en los últimos partidos de la Selección Mexicana que ha tenido participación, ha invitado a algunos de sus excompañeros a compartir espacio para comentar las acciones.

Sin embargo, ahora se reveló que dos personajes de la televisión deportiva en México, de la televisora rival, habrían estado en su lista de invitados. Se trata de Luis García y Christian Martinoli, de TV Azteca, quienes revelaron en el canal de YouTube del exfutbolista que se encontraron con el narrador de TUDN cuando viajaban a Estados Unidos para uno de los últimos juegos del Tricolor.

Ambos afirmaron que en una charla entre colegas, el Bermúdez de la Serna les dijo que estaban invitados a participar en su gira del adiós. "Veníamos en el avión con el Perro Bermúdez, es nuestro amigo y lo queremos muchísimo, le dimos besos y abrazos. Se acercó a nosotros y nos dijo que quería nos quería para su despedida", mencionaron García y Martinoli.

"Bueno, más a este güey (Christian) que a mí, pero como somos matrimonio nos sigo de la invitación para los dos", dijo García Postigo. "Es que Azteca no los va a dejar", agregó Martinoli sobre la respuesta del Perro, imitando su inconfundible voz. "Le dijimos por qué no nos invitaste a tus pin… despedidas, cab…. Es que no los van a dejar narrar, pero saben que están invitados", prosiguió el narrador.

Cabe recordar que en el partido pasado, el que México perdió ante Colombia, Bermúdez estuvo acompañado por Ricardo Peláez, quien fue su compañero por muchos años en Televisa Deportes y también conformaron la dupla que por dio voz en una etapa a las narraciones del videojuego FIFA.

Otros excolegas que han estado presentes en partidos de la Selección para acompañar al Perro son Javier Alarcón, Jorge Pietrasanta y Raúl Sarmiento. Enrique Bermúdez de la Serna inició su carrera en 1976, y durante 46 años consecutivos se ha mantenido en servicio; en la década de los 90 fue uno de los principales rostros de Televisa Deportes, y con el paso de los años se consolidó en el medio.

En 2013 abandonó la empresa y se mudó a Estados Unidos para formar parte del equipo de Univisión, pero con la unión de ambas televisoras ha narrado partidos del Tri para lo que ahora se conoce como TUDN.

