'Checo' Pérez después del podio en el GP de México: "Quería darle algo más a este público"

Ciudad de México. Pese a la buena actuación de Sergio Pérez en el Gran Premio de México donde consiguió subirse al podio en el tercer lugar, 'Checo' no quedó del todo satisfecho y lamentó no haber podido entregar un mejor resultado para los aficionados que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez; sin embargo, reconoció que con todos los problemas que tuvo fue lo mejor que pudo hacer.

El piloto mexicano no pudo alcanzar a Lewis Hamilton quien no dejó que se acercara al menos, al segundo lugar, y evitó que obtuviera un mejor puesto. "Fue muy difícil de seguirlo (a Hamilton). Desafortunadamente no pudo ser, quería darle algo más a este público. Con todos los problemas que tuvimos el fin de semana, creo que era lo mejor que podía hacer", declaró después de la carrera 'Checo' Pérez.

Uno de los peores momentos para el mexicano durante el Gran Premio de México y que significó que sus esperanzas cayeran fue su parada en pits que le restó mucho tiempo. "Fue difícil, tuve que empujar muy fuerte. Tuvimos una parada muy mala y adelantar aquí es muy difícil. Perdí alrededor de 10 segundos con el tráfico. La mala parada y el tráfico me perjudicaron bastante", explicó Sergio Pérez.

Pese a que no era el resultado esperado por 'Checo', el tercer lugar sí le ayuda para sumar puntos en el campeonato de pilotos donde ya se encuentra en el segundo puesto con 280 unidades, cinco puntos más que el tercer puesto Charles Leclerc. "Lo importante es que en campeonato estamos segundos ahora y debemos pensar en Brasil, han sido semanas muy intensas y ahora a recuperarnos", dijo el mexicano.

Por otra parte, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, lamentó que la parada en pits de 'Checo' evitará el doblete en el GP de México. "Desafortunadamente la parada de Checo no ha ido bien, si no, podríamos haber logrado un doblete", expresó. "Fue otra gran actuación de Max y Sergio, pero también como equipo con la elección de los blandos. Era un riesgo, pero salió bien. No fue una carrera fácil, pero tampoco fue la más difícil", agregó.

Fuente: Tribuna