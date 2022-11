Entrenador del Napoli sobre Hirving Lozano: "Es un buen chico y es un jugador top"

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- Previo a su partido de Champions League ante el Liverpool, Luciano Spalletti, técnico del Napoli, parece que tiene claro el papel del mexicano Hirving Lozano, pues resaltó las cualidades del mexicano, a quien consideró un "jugador top". El 'Chucky' podría formar parte del once titular que el día de mañana enfrentará al equipo inglés en busca del liderato de su grupo que le daría mejores posibilidades de enfrentar a un rival más a modo en la siguiente ronda.

"Lozano está demostrando un gran fútbol, es un buen chico y un jugador top. Hace la diferencia porque somos un equipo donde todos ayudan e interpretan el fútbol de la misma manera", declaró el estratega italiano en la conferencia de prensa previa al partido ante el equipo de Jurgen Klopp de quien no se confiará pese a que el último resultado no fue bueno para ellos y aseguró que no permitirá que los ataquen.

"Liverpool es un gran equipo. No nos dejemos engañar por el resultado del último partido, en el cual vi todo y bien y también los anteriores. Para mí se parece al Liverpool de todos los tiempos. Si fallan diez goles delante del arco y por casualidad se equivocan todo momento, como en su último partido, un resultado puede ser cuestionado. Permitiré que mis jugadores hagan eso, pero no seré permisivo a que no ataquen", expresó Spalletti.

"Debemos jugar un juego limpio y tranquilo desde el punto de vista de las intenciones. Habrá momentos en los que tendremos que ser buenos para aguantar su calidad y su velocidad a la hora de proponer", analizó el estratega del equipo italiano, quien recordó quien es el Liverpool. "Hay que decir que ha llegado a las dos últimas finales de la Champions, por lo que es mejor que todos. Tanto él y su equipo lo son".

Napoli lidera de momento la clasificación del Grupo A con 15 puntos, tres de ventaja sobre el Liverpool. El encuentro se llevará a cabo en el estadio de Anfield a las 14:00 horas, tiempo de México (13:00 horas, tiempo de Sonora) y podrá verse a través de streaming en HBO Max o en el canal de HBO en televisión de paga. En otro partido interesante de la jornada, el Bayern Munich enfrenta al Inter de Milán y el Marsella al Tottenham Hotspur.

Fuente: Tribuna