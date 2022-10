Exestrella del futbol brasileño sería extraditado tras condena de 9 años de prisión por abuso

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Este martes 4 de octubre, el Ministerio de Justicia italiano pidió a Brasil la extradición del exdelantero del Real Madrid Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, ante la condena definitiva a nueve años de prisión sobre el exjugador por la violación en grupo de una joven albanesa en Milán, Italia en 2013, ciudad en la que vivió cuando militaba en el AC Milan.

Ha habido contactos en los últimos meses entre ambos países, y de acuerdo con la agencia italiana ANSA, es "probable" que las autoridades brasileñas hayan facilitado información con relación al paradero del exfutbolista de 38 años, lo que provocó la solicitud formal de extradición por parte de la justicia italiana.

Cabe mencionar que Robinho está condenado por la violación en grupo de una mujer originaria de Albania de 23 años, hecho que ocurrió el 22 de enero de 2013 en una discoteca de Milán, en la que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente el exseleccionado carioca hizo beber hasta dejarla inconsciente; posteriormente, junto a un grupo de amigos, sin que ella pudiera oponerse, la forzó para cometer el delito en el guardarropa del establecimiento.

Estos hechos ocurrieron cuando el futbolista todavía tenía contrato con el Milan, equipo con el cual estuvo por cuatro temporadas, desde el 2010 hasta el 2014. El Tribunal Supremo italiano hizo válida la condena de nueve años decidida por el Tribunal de Milán y confirmada por el Tribunal de Apelación.

No obstante, la constitución brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos, por lo que las autoridades brasileñas podrían no entregar al exjugador. Además de él, su amigo Ricardo Falco también participó y fue condenado a nueve años de prisión en Italia, además de otros cuatro hombres que no fueron identificados.

Robinho, quien nació en 1984, fue apodado como El Rey de la Bicicleta por la forma en la que jugaba; en 1999, a los 15 años, fue elegido por Pelé como su heredero y en 2002, llevó al Santos FC su primer título en el Campeonato Brasileño desde la época de O Rei; posteriormente ganó un segundo título con el equipo y dos más con el Real Madrid. También ganó el título italiano en la Serie A en su primera temporada con el AC Milán; con Brasil ganó la Copa América y dos veces la Copa Confederaciones, además de jugar dos Mundiales.

