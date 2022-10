Luto en Cruz Azul: Muere Jesús del Muro, campeón con la Máquina y 3 veces mundialista con el Tri

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jesús del Muro, exfutbolista del Cruz Azul y tres veces Mundialista con la Selección Mexicana, falleció este lunes 3 de octubre a los 84 años, confirmaron varias fuentes. Además de con La Máquina, el exjugador militó en clubes como Atlas, Veracruz y Toluca, además de que disputó con el Tri las Copas del Mundo de Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Del Muro, quien será velado en una funeraria al sur de la Ciudad de México, obtuvo el campeonato con los cementeros en la temporada 1968-69, después de estar en el Veracruz e incorporarse a las filas del Cruz Azul en 1966. Su carrera inició en la Segunda División con el Atlas, aunque también llegó a reforzar a Chivas en varios torneos internacionales; originalmente, su posición era delantero, aunque se desempeñó toda su carrera como defensa.

Espero que en el futuro se reconozcan a tantas figuras que no han podido aparecer en este tipo de eventos", expresó al asistir a su investidura en el Salón de la Fama de Pachuca en marzo del 2022.

Con la Selección Mexicana debutó en la Copa del Mundo de 1958, en un partido en el que se enfrentó a Suecia, anfitrión del torneo. También pasó por las categorías inferiores del Tricolor, como formador de futbolistas y en Primera División fue entrenador de equipos como el Pachuca, Jalisco y el Cruz Azul; del Muro conformó duplas defensivas con jugadores de antaño como Guillermo 'Campeón' Hernández o el 'Halcón' Peña; se mantuvo en Atlas desde 1954 y hasta 1965, para después pasar al Veracruz. Se retiró como jugador activo en Gallos de Jalisco, en 1974.

En redes sociales, La Máquina compartió un mensaje para recordar al exjugador: "Lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Del Muro, ex jugador y ex técnico Celeste. Con La Máquina, Del Muro consiguió el primer título de liga y el primero de copa", publicó el equipo en redes sociales, dando el pésame para familiares y amigos y deseando pronta resignación.

Además, en otra publicación hablaron más de su legado en la institución, al haberles dado su primer título de liga: "Campeón con La Máquina en la 1968-1969, tres Copas del Mundo con la Selección Mexicana, investido al Salón de la Fama. Se va un grande del futbol mexicano".

