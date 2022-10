Pedro López es presentado como entrenador del 'Tri' Femenil; Charlyn ya entrena con el equipo

Ciudad de México.- El español Pedro López fue presentado como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana Femenil, y en la conferencia de prensa confirmó que nuestro país tiene potencial para convertirse en un referente mundial, mismo que lo llevó a aceptar la propuesta de la FMF. El director técnico reconoció que este es un reto importante luego de haber ganado todo en categorías inferiores con las chicas de La Roja, y que espera poner a México "donde se merece".

Desde fuera me parece que tiene unas estructuras de las mejores del mundo y que tiene grandes jugadoras, luego llegó aquí y veo los medios materiales y humanos y veo que tienen más que muchas federaciones del mundo; estos 15 días he visto todos los partidos y mi pregunta es ¿cuántos países del mundo tiene este futbol femenil? Es lo que me ilusiona, no vengo a un país que luche para ser un equipo normal, siento que tenemos potencial para ser un referente a nivel mundial", afirmó.