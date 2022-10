NFL: Con su salud en juego por conmoción cerebral, especialista recomienda a Tagovailoa retirarse

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Al ser un deporte de mucho contacto, los jugadores de futbol americano están expuestos a fuertes lesiones, como el reciente caso de Tua Tagovailoa, de los Miami Dolphins, la cual sigue causando eco en el gremio de la NFL y otros deportes. Fue Bennet Omalu, famoso neuropatólogo que inspiró la película Concussion de Will Smith, quien recomendó al joven de 24 años retirarse.

Si amas a tu familia, amas a tus hijos, si tienes hijos, es hora de alejarte galantemente. Ve a buscar algo más que hacer. Tua, mi hermano. Te amo. Te amo tanto como amo a mi hijo. Deja de jugar. Cuelga tu casco y aléjate galantemente. A veces el dinero no es más valioso que la vida humana. 20 mil millones de dólares no valen más que su cerebro", expresó el especialista en una entrevista con TMZ.

Hasta el momento se sabe que Tagovailoa no tendrá actividad en el partido ante los New York Jets, aunque Miami no ha dicho nada sobre un posible regreso a los emparrillados de su mariscal de campo titular. Sufrió una conmoción cerebral el jueves pasado en el enfrentamiento ante los Cincinnati Bengals, cuando fue capturado por el tackle defensivo Josh Tupou.

El joven tuvo que ser sacado en camilla de la cancha y fue llevado inmediatamente al hospital, para después viajar al sur de Florida con el equipo esa misma noche. El entrenador de los Delfines, Mike McDaniel, reportó que la resonancia magnética adicional a la que fue sometido Tagovailoa salió limpia, y que todavía no hay una fecha estipulada para su regreso o si será puesto en la lista de lesionados.

Ahora mismo se encuentra en las instalaciones. Ha tenido un par de días buenos, pero sólo está tratando de seguir el procedimiento y el protocolo adecuados para que se sienta al 100 por ciento. Sé que va a ser diligente con él", indicó el entrenador.

Será Teddy Bridgewater, quien entró al juego del jueves contra al final de la primera mitad, quien salga como titular el domingo. Los Dolphins también quieren agregar al quarterback Reid Sinnett a su equipo de prácticas como una tercera opción para dicha posición detrás de Bridgewater y el novato Skylar Thompson. Cabe mencionar que Tagovailoa ha sufrido dos conmociones cerebrales en cuatro días; la primera fue por un golpe de Matt Milano en el partido contra los Buffalo Bills en la Semana 3.

Fuente: Tribuna