"Yo tengo esperanza": Hugo Sánchez se apunta para sustituir a 'Tata' Martino en la Selección

Ciudad de México.- La gestión de Gerardo Martino con la Selección Mexicana inició muy bien, pero en los últimos meses se ha complicado, a pocas semanas de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Uno de sus detractores ha sido Hugo Sánchez, histórico exfutbolista, exseleccionado nacional y exentrenador del 'Tri', quien ahora aprovechó el futuro incierto del argentino en el banquillo para candidatearse a sustituirlo, en caso de ser necesario.

Durante la transmisión en vivo de Futbol Picante, el programa de análisis de ESPN, los panelistas hablaban acerca del porvenir del argentino al mando del equipo, cuando Álvaro Morales manifestó su deseo de que el exjugador del Real Madrid tomara a la Selección Mexicana a menos de dos meses de que inicie la Copa del Mundo, propuesta a la que Sánchez Márquez respondió que lo haría sin pensarlo dos veces.

Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo a la selección mexicana a 45 días del Mundial, pero no es cuestión mía", manifestó durante la transmisión en vivo.