Escándalo: Mujer regala boletos para Qatar 2022 a su esposo; quiere pasar tiempo con su amante

Doha, Qatar.- Quizás el sueño de muchos aficionados al futbol sea recibir boletos de regalo para asistir al Mundial de Qatar 2022, pues es el evento deportivo más importante del mundo. Quizás este no sea el caso de 'Sarah' y su esposo, quien ya tiene sus boletos para presenciar algunos partidos de la Copa del Mundo gracias a su mujer, aunque este regalo no lo hizo por cualquier razón.

De acuerdo con las declaraciones que 'Sarah', cuya identidad quedó resguardada, al diario británico Metro, le hizo ese obsequio a su marido para que se vaya de viaje a Qatar, porque quiere pasar unas vacaciones románticas con su amante por un mes; agregó que lleva 17 años casada y que tiene dos hijas con su actual esposo, de quien dijo al principio la trataba "como una princesa, parecía cuento de hadas".

Cuando me casé no existían estas apps que te permiten conocer gente de todo el mundo. Sé que sonará tonto, pero cuando lo conocí (a su amante) por medio de las redes hubo química inmediata. Ha sido muy emocionante, es como revivir un amor de la adolescencia y eso es un sentimiento mutuo", mencionó.

Agregó que la relación extramarital lleva cuatro meses y que él "saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos".

Fotografía: Archivo

Sarah reveló que conoció a su nueva pareja en un sitio de citas para personas casadas, y aunque asegura que si se descubriera su infidelidad su matrimonio estaría destruido, también dice sentirse muy feliz, algo que su propio esposo ha notado y un cambio que celebra en su mujer: "Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja", manifestó.

Cabe recordar que el Mundial de Qatar 2022 iniciará el próximo 20 de noviembre, cuando Qatar se mida a Ecuador en el Estadio Al-Khor. Hasta el momento se han vendido 2.7 millones de boletos para el torneo, siendo el anfitrión quien más entradas ha adquirido, con 947 mil 846, seguido por Estados Unidos, con 146 mil 616.

Le siguen Arabia Saudita, vecino de Qatar, con 123 mil 228; Inglaterra, con 91 mil 632; México, con 91 mil 173; los Emiratos Árabes, país muy cercano a la sede, con 66 mil 127; Argentina, con 61 mil 083; Francia, con 42 mil 287; Brasil, con 39 mil 546 y Alemania, con 38 mil 117 boletos comprados.

Fuente: Tribuna