F1: Checo Pérez afirma que en ocasiones "no fue tomado en serio" por ser mexicano

Tokio, Japón.- Después de que hace unos días medios de comunicación ingleses cuestionaran a Red Bull la contratación del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, se le cuestionó al piloto su sentir con respecto a este tema previo al Gran Premio de Japón, que se correrá este fin de semana, y admitió que son los latinos los que más reciben críticas en la Fórmula 1 entre todos los participantes.

En ese sentido, se le preguntó a Pérez si llegó a sentir prejuicios a su llegada a Europa por ser mexicano, a lo que él respondió que no, pero que sí hay una concepción errónea de que somos "flojos por cultura", idea que afirma ha logrado cambiar con los resultados que ha tenido durante su carrera en el circuito.

No, para ser sincero no sentí prejuicios al llegar a Europa. Pero sentí que a veces no te toman en serio. A veces, la gente dice bueno, solo es un mexicano, y es flojo, por cultura, etc., etc. Es como que solo por ser mexicano, no puedes competir con las mejores personas del mundo. A veces sentí eso, especialmente en los primeros años. Pero por otro lado, siempre es bueno demostrar que cualquiera puede estar ahí arriba", opinó.