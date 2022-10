MLB: Exitoso lanzador de los Dodgers opina que Julio Urías debe ganar el Cy Young

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La temporada regular 2022 de la Major League Baseball (MLB) llegó a su fin este miércoles 5 de octubre y el mexicano Julio Urías la terminó con grandes números, principalmente con su efectividad en 2.16, con lo que se convirtió en el líder de la categoría en la Liga Nacional, el primer lanzador nacido en tierras aztecas en llevarse el título.

Es por eso que su nombre ha sido mencionado por muchos aficionados y expertos en la lista de candidatos llevarse el premio Cy Young, mismo que se entrega año con año al mejor pitcher de cada liga. Uno de esas personas que nomina al sinaloense para quedarse con la distinción es el tres veces ganador del mismo, Clayton Kershaw, quien además es compañero de Urías con los Dodgers de Los Ángeles.

El experimentado abridor afirmó en una entrevista con Bambino Sedano, de El Jonronero, que el culichi debe ser el ganador de este año, y él es alguien con toda la autoridad para hablar sobre el tema, puesto que ha obtenido esa distinción en tres ocasiones. Asimismo, el veterano pitcher de 34 años agregó que Urías ha sido subestimado en la actualidad, pues considera que él es uno de los mejores elementos en toda la liga.

Cabe mencionar que aunque tiene algunas estadísticas a su favor, el lanzador de 26 años no es el favorito para quedarse con el premio Cy Young, pues por delante de él los especialistas tienen al dominicano de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, como el principal contendiente.

La última salida de Urías en la temporada regular fue el pasado 28 de septiembre, cuando se fue sin decisión en la victoria de Dodgers con marcador de 1-0 a los Padres de San Diego. El lanzador de 22 años blanqueó a los Frailes en seis entradas de labor, en las que permitió seis imparables, recetó cinco chocolates y otorgó dos pasaportes.

Con relación a ser candidato a llevarse el premio Cy Young, Urías dijo: "Podrán decir muchas cosas, pero eso no me distrae, me motiva a seguir haciendo lo que me corresponde, ayudar al equipo y conseguir el título, que es lo más importante".

Hay que recordar que además de Urías, otros peloteros mexicanos que verán acción en la postemporada de las Grandes Ligas son Giovanny Gallegos, con Cardenales de San Luis en la Liga Nacional y en la Liga Americana veremos a Isaac Paredes y Jonathan Aranda, ambos con Rays de Tampa Bay, José Treviño, el pelotero de ascendencia mexicana de los Yanquis de Nueva York, Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto, y los lanzadores José Urquidy con Astros de Houston y Andrés Muñoz con Marineros de Seattle.

Fuente: Tribuna