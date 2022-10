Polémica en Chivas: Captan a jugadores en concierto de Christian Nodal; directiva está molesta

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La polémica vuelve a llegar a Verde Valle, y es que previo a que Chivas enfrente este domingo 9 de octubre al Puebla, en el Repechaje del torneo Apertura 2022, algunos de los futbolistas fueron vistos en el palenque para asistir al concierto que Christian Nodal dio como parte de las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

El periodista David Medrano compartió en redes sociales que la directiva del club no está para nada contenta al ver las imágenes de los jugadores junto a sus parejas en redes sociales, pues sería una distracción de cara al partido más importante del torneo, que podría darles su pase a los Cuartos de Final.

No cayó nada bien en la directiva de Chivas el enterarse por redes sociales que de cara al juego más importante del torneo vs Puebla, varios jugadores se fueron al Palenque martes y miércoles a ver a Christian Nodal", reportó el colaborador de TV Azteca en Twitter.

Algunos de los futbolistas que se ven en las imágenes son Alan Mozo, Roberto Alvarado, Santiago Ormeño y Antonio Briseño, todos con sus respectivas parejas, en un ambiente que luce tranquilo. Se desconoce si tomaron bebidas alcohólicas, y si bien el único de los cuatro que es titular del entrenador Ricardo Cadena es el Piojo, hay molestia por la acción que viene a días del enfrentamiento contra La Franja.

Esta no sería la primera ocasión que algo parecido sucede con elementos del plantel rojiblanco, pues anteriormente jugadores como Alexis Vega u otros que ya no están como Uriel Antuna y José Juan Vásquez, entre otros, fueron señalados por hacer lo mismo y hasta fueron castigados por la directiva; hasta el momento no hay información con relación a una sanción por este caso.

Cabe mencionar que de los ocho clasificados al Repechaje del Apertura 2022 de la Liga MX, Chivas y Toluca son los únicos que han llegado hasta la Final accediendo por esa vía. Además, el Rebaño Sagrado es el único equipo que ha podido coronarse campeón así mismo, lo cual sucedió en el Apertura 2006, precisamente cuando vencieron a los Diablos Rojos en la Final.

En las otras cinco veces que jugó esta fase, en tres no pudo avanzar, siendo en el 1993-94, Apertura 2003 y Clausura 2021. En el 2003, pasó a Cuartos de Final y en el 2021 a Semifinales. Solo en dos de los 10 partidos de Reclasificación no anotó, para un total de 21 goles, dos más de los que marcó en el presente certamen.

Fuente: Tribuna