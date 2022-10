¿Será el adiós? Lionel Messi revela que Qatar 2022 sería su último Mundial con la Albiceleste

Buenos Aires, Argentina.- El Mundial de Qatar 2022 será el quinto para Lionel Messi, y probablemente el último de su carrera con la Selección de Argentina, confesó el futbolista en una entrevista que tuvo con Sebastián Vignolo, emitida en Star Plus. El jugador del París Saint-Germain hizo algunas declaraciones previo a la próxima Copa del Mundo, entre ellas la respuesta al cuestionamiento del periodista sobre si este sería su último.

"Sí, seguramente sí", mencionó Messi, además de que opinó que a su parecer, hay otras selecciones que son "más favoritas" que la Albiceleste para quedarse con el campeonato, a pesar de que él y el plantel dirigido por Lionel Scaloni acumula 35 partidos sin perder.

No sé si somos los grandes candidatos pero Argentina de por sí es candidata siempre por historia, por lo que significa. Más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita", indicó.